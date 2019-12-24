شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الطلائع لمواجهة المصرى وعودة عمرو جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تتوجه بعد قليل للسويس لدخول معسكر مغلق استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدى. وضمت القائمة كلا من: "محمد بسام وكريم طارق وأحمد داوودا وعمرو السيسى وعلى الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وأحمد كابوريا وأحمد علاء وعمرو جمال وفرانك ستيفن وتالا نداى ومحمد سمير ومحمد شحاته ومحمد ناصف وخالد سطوحى ومهند لاشين واسلام سرى وناصر منسى وأحمد سمير". وشهدت القائمة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتى غاب على إثرها المباراتين الأخيرتين. Advertisements ويستعد الطلائع لملاقاة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة عصر غد الأربعاء، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة للدورى. ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة. بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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