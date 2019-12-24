شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: إغراءات الأندية لـ عماد النحاس مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن غضبه من العروض التدريبية لـ عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، بعدما دخل فى اهتمامات عدة فرق بالدورى العام.

وقال عادل في تصريحات لـ تايم سبورت: نرفض الإغراءات المادية تماماً، وعماد النحاس لم يهتم بهذه الأمور على مدار مسيرته، ونرفض موقف تلك الأندية التى تتفاوض مع مدرب يلتزم بعقد مع نادٍ آخر، وتحاول إغراءه بالعروض المادية.

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وأضاف عضو المقاولون: إذا تفاوض الأهلى مع عماد النحاس هذا أمر طبيعى باعتباره أحد أبنائه، وكذلك الأمر إذا فاوض الزمالك أحد أبنائه أيضاً، لكن لن نقبل بمفاوضات أى نادٍ آخر هذا أمر غير منطقى.

وكانت عماد النحاس قد دخل في دائرة اهتمامات بيراميدز ومصر المقاصة، بعد تراجع نتائج الفريقين في الدوري العام، خاصة بعد المستوى المتميز الذي يقدمه النحاس حالياً مع المقاولون العرب.

ويمتد عقد عماد النحاس مع المقاولون لمدة ثلاث مواسم بدأت مع انطلاق الموسم الجاري، ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 24 نقطة، وخاض المقاولون 10 مباريات في الدوري حتى الآن، فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات، وتعادلوا في واحدة وتلقوا الهزيمة فى مباراتين.