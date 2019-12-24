شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تتدخل لحل أزمة امتحانات ثنائى منتخب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة تدخل وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة لحل أزمة تأجيل امتحانات ثنائى المنتخب الأول للعبة أحمد سعيد ومحمد عادل بالتوسط لدى وزارة التعليم العالى.

وقال عبد الدايم إن وزارة الرياضة سترسل خطابا لوزارة التعليم العالى من أجل تأجيل الامتحانات الجامعية لثنائى المنتخب المتواجد حاليا فى معسكر هولندا استعدادا لخوض تصفيات أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر بدءا من يوم 7 يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن ناحية أخرى حددت وزارة الرياضة يوم 30 ديسمبر الجارى بالاتفاق مع عبد الدايم من أجل تكريم منتخب الناشئين الحاصل على المركز الرابع فى بطولة العالم الأخيرة لصرف المكافآت.