شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى الممتاز قبل مواجهة الزمالك والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة فى تمام السابعة والنصف مساء أمام الإنتاج الحربى فى إطار الجولة العاشرة بالدورى الممتاز على ملعب استاد السلام.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل التقدم فى مركز الدورى فضلا عن إيقاف نزيف النقاط التى خسرها فى الجولات الماضية بالتعادل مع سموحة والخسارة من طلائع الجيش.

ويرصد الخليج 365 ترتيب الدورى الممتاز الذى يتصدره الأولى متربعا على عرش القمة برصيد 24 نقطة ، يليه المقالولون فى المركز الثانى برصيد 22 نقطة ، ثم الإتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة.

بينما يتواجد الزمالك فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة ، يليه سموحة فى المركز الخامس بنفس الرصيد و من بعده الإنتاج الحربى فى المركز السادس بنفس عدد النقاط .

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أما بيراميدز فيأتى فى المركز السابع برصيد 13 نقطة ، يليه إنبى ثم الإسماعيلى فى المركزين الـ 8 ،9 على التوالى بنفس الرصيد و من بعدهم حرس الحدود فى المركز العاشر برصيد 10 نقاط ، فيما يحتل الجونة المرتبة الـ 11 نفس الرصيد .

بينما يحتل طنطا المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط ، ثم المصرى و مص رالمقاصة فى المركزين الـ " 13 ، 14 برصيد 8 نقاط ، ثم طلائع الجيش و إف سى مصر فى المركزين الـ 15 ، 16 برصيد 7 نقاط ، ثم وادى دجلة فى المركز الـ 17 برصيد 6 نقاط و أخيرا أسوان فى المركز الـ 18 بـ 5 نقاط .

جدول ترتيب الدورى