شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجبلاية تعترف بتسلل أفشة أمام الاتحاد وترفض إيقاف الحكم المساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور إيقاف الحكم المساعد يوسف البساطى الذى احتسب الهدف الثانى للأهلى فى مباراته أمس أمام الاتحاد السكندرى، والذى سجله محمد مجدى أفشة، على الرغم من اعتراف لجنة الحكام بأن الهدف جاء من تسلل واضح.

واصل الأهلى عروضه القوية تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، بعد تغلبه على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى مباراة الجولة العاشرة بمنافسات الدورى المصرى، ليتربع المارد الأحمر على صدارة جدول المسابقة برصيد 24 نقطة.

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ويكشف موقع "سوبر كورة" سر رفض لجنة الحكام ايقاف الحكم المساعد فى مباراة الأهلى والاتحاد.

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