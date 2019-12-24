شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موقف سفر رمضان صبحى للعلاج فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إنه ينتظر رد بعض الأطباء الألمان المتخصصين حول طبيعة إصابة رمضان صبحى لاعب وسط الفريق الأحمر لتحديد مدى إمكانية سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج هناك أم أنه يستطيع أداء البرنامج العلاجى فى القاهرة.

وأضاف عبد الحفيظ أنه فى حال ما إذا كان سفر رمضان صبحى سيقلل مدة غيابه وفترة علاجه سيكون هناك قرار بالطبع بسفره إلى ألمانيا حتى يستفيد الأهلى منن تقليل مدة علاج اللاعب وهو ما قد يحدث بالفعل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن غياب رمضان صبحى مؤثر بالطبع لأنه أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بالاضافة إلى أن توقيت الإصابة صعبا للغاية بسبب فترة تألق اللاعب ووصوله لفورمة عالية.

ويعانى رمضان صبحى من تمزق فى العضلة الخلفية ويغيب فترة تمتد لـ6 أسابيع حسب ما أكد طبيب الأهلى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى.