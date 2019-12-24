شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب مهاجمى الزمالك باستغلال الفرص أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك تعليمات خاصة لمصطفى محمد وعمر السعيد مهاجمى الفريق قبل مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربى فى الجولة العاشرة من الدورى.

وطلب كارتيرون من مهاجمى الزمالك ضرورة استغلال الفرص أمام مرمى الإنتاج الحربى اليوم، حيث لا تقبل المباراة الخسارة أو التفريط فى أى نقاط، بعدما لاحظ المدير الفنى أن مهاجمى الفريق يهدرون العديد من الفرص السهلة فى المباريات الأخيرة بالدورى.

كما منح كارتيرون تعليمات للاعبى الوسط المهاجم بعدم التقيد بمركز داخل الملعب من المراكز الثلاثة الهجومية خلف رأس الحربة، لخلق مزيدا من الفرص للمهاجمين أمام المرمى.