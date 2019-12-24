عبد الحفيظ يكشف تفاصيل محاضرة فايلر التى أثارت حماس الأهلى أمام الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن سر التباين بين أداء لاعبى القلعة الحمراء، خلال مباراتهم الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى، التى أقيمت أمس بمنافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية نظيفة على زعيم الثغر.
وقال عبد الحفيظ فى تصريحات إذاعية لبرنامج مع شوبير: الضغوط أثرت علينا فى الدخول المتأخر فى المباراة وهذا حدث من قبل فى مباراة الإسماعيلى والاتحاد ونعمل على معالجة هذا الأمر فى المباريات المقبلة.
وأضاف عبد الحفيظ: فايلر تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وقال لهم "قد نكون أحرزنا هدف التقدم لكن الأداء سيئ جدا، قلت لكم قبل المباراة أننا سنلاعب فريق كبير لم يستقبل سوى 5 أهداف ويحتل المركز الثانى فى الجدول"، فى الشوط الثانى فرضنا شخصيتنا وحالفنا التوفيق.
ورفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 24 محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى 8 مباريات منذ بداية الموسم الجارى، وضعت الأهلى على عرش صدارة الدورى العام، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 22 نقطة.
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