تمثال زلاتان إبراهيموفيتش يفقد أنفه.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض تمثال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش، مجددا لأعمال تخريب، حيث تم تخريبه مرة أخرى في مسقط رأسه في مدينة مالمو.
صحيفة “سبورت إكسبرس” نشرت صورا للتمثال حيث تم قطع جزء من الأنف، وفقد أحد أصابع القدم وتم تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي.
متحدث رسمي باسم الشرطة في السويد قال: لم نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس اللذين يعلمون أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا معنا.
يشار إلى أن إعلان زلاتان إبراهيموفيتش، في نوفمبر الماضي، عن عزمه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إيبرا.. ما تسبب في موجة غضب أسفرت عن محاولات تخريب وتشويه للتمثال الذي جرت إقامته في أكتوبر الماضي بمدينة النجم البالغ 38 عاما، تكريما له .
النجم السويدي كان قد أنهى مؤخرا موسمه الثاني ضمن صفوف لوس فريق أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ويتردد حاليا أنه يسعى للانضمام إلى أحد فرق الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.
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