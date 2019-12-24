شاهد هدية محمد صلاح لابنته مكة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ابنته مكة بهدية جديدة أظهرت مدى سعادتها بها.

محمد صلاح نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو لإعلان جديد شارك فيه برفقة ابنته مكة لصالح إحدى الشركات العالمية.

مكة شاركت والدها دور البطولة في الفيديو، حيث يتفق صلاح مع الشركة لتأتي بهدية لابنته، وحين وصلت الهدية، قدمها النجم المصري لمكة وهي عبارة عن حذاء رياضي.. وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مكة في إعلان مع صلاح، حيث شاركته في إعلان من قبل.

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يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا عام 2019 والتي ضمت 3 لاعبين يتقدمهم الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

نجم منتخب مصر محمد صلاح كان قد فاز بالجائزة عامي و2017 و2018.. وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل يوم السابع من يناير بمدينة الغردقة.

صلاح كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في مونديال كأس العالم للأندية، بعد فوز فريقه ليفربول في النهائي على فريق فلامنجو البرازيلي بهدف سجله اللاعب روبرتو فيرمينو.