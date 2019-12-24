اللاعب بنجامين ميندي يرتدي الحجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الفرنسي بنجامين ميندي، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب فوز فريقه على ليستر سيتي 3-1 مرتديا غطاء “حجاب” للرأس بطريقة أثارت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المدافع الفرنسي إيميرك لابورتي، زميل بنجامين ميندي، نشر صورته أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية وطالبه بتفسير لارتدائه غطاء الرأس، ليأتي رد ميندي على سؤال زميله بالقول: “إنها تمطر قليلا فقط”.

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التعليقات والصور الساخرة انهالت على مدافع مانشستر سيتي، وتشبيهه بالسيدة العجوز التي تظهر في الأفلام الكوميدية والبرامج الكرتونية.

الأمر تزامن مع نشر ميندي صورته برفقة الطفل الذي رافقه إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباراة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكان الطفل يرتدي غطاء للرأس بسبب تأثره بالعلاج الكيميائي للتعافي من مرض السرطان.

ولاقت الصورة إعجاب أكثر من 77 ألف شخص من المتابعين له، واعتبر البعض ظهور ميندي بغطاء الرأس كرسالة تضامن مع الطفل المريض.

مانشستر سيتي كان قد رفع رصيده إلى 38 نقطة، واحتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر عند 39 نقطة محافظا على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.