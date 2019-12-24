زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز ترافق ملاكم في ملهى ليلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شوهدت ريتا جوهال، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في أحد النوادي الليلية بلندن برفقة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ذكرت أن ريتا البالغة من العمر 26 عاما، شوهدت في العاصمة لندن في ملهى ليلي يسمى “تاب”، جالسة مع الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل حسب الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF.

الصحيفة نقلت عن أحد الموظفين في الملهى قوله، إن ريتا اصطدمت بجوشوا لحظة مغادرتها الملهى، ليقوم الأخير بدعوتها للانضمام له إلى طاولته المحجوزة في مكان مخصص للشخصيات الهامة.. وأنهما كانا يجلسان في جو من الضحك والمرح، وأمضيا الكثير من الوقت معا.

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الصحيفة ذكرت أن صاحب الملهى قام بإخبار جوشوا بأن ريتا هي زوجة النجم الجزائري، ليظهر الشعور بالإحراج على الملاكم ويعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر قبل أن ينسحب تماما، فيما غادر الثنائي الملهى في سيارتين منفصلتين.

يشار إلى أن صحيفة “ميرور” البريطانية كانت قد نشرت من قبل خبرا عن جوهال وهي جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر صاحب الـ 34 عاما، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.

ريتا جوهال تشرت بعدها على حسابها الشخصي في “إنستجرام” صورة من تقرير صحيفة “الميرور”، وأرفقته بتعليق جاء فيه أن “ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب”.