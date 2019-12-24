 كل ما تريد معرفته عن مواجهة النصر ضد ضمك .. مفآجات بالجملة 

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تُستأنف مساء اليوم الثلاثاء مباريات ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة النصر ضد ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.



موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد ضمك في دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة 3:40 بتوقيت مكة المكرمة و4:40 بتوقيت أبوظبي و2:40 بتوقيت القاهرة.

وسيذاع اللقاء عبر قناة "الرياضية السعودية 1" بأداء صوتي للمعلق المتميز بلال علام.

التشكيل المتوقع لـ النصر في مباراة الليلة ومن المتوقع أن يبدأ روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ضمك اليوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كالتالي :_

في حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغانم – مايكون – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد

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خط الوسط الدفاعي: بيتروس – عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي: نور الدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى

في الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

طريقة لعب فيتوريا قد تحسم بطاقة الصعود

وفي سياق متصل يلعب روي فيتوريا بطريقة المعتادة 4-2-3-1 بالاعتماد على أربعة مدافعين وأمامهم محوري ارتكاز على أن يدفع بثلاثي وسط هجومي وفي المقدمة مهاجم وحيد وهوا المغربي القناص عبد الرزاق حمدالله وهي الطريقة التي تُصعب مهمة ضمك مع وجود فوراق فنية كبيرة تصب في مصلحة العالمي، لذا فإن الكفة تميل لصالح الفريق الأصغر في مواجهة الليلة.

معنويات النصر مرتفعة قبل مواجهة ضمك

يخوض فريق المدرب روي فيتوريا مباراته ضد ضمك بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على العدالة 3-0 وتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة.

وكان العالمي قد صعد إلى دور الـ16 من كأس الملك السعودي عقب فوزه المستحق على البكيرية بنتيجة 4-1 في دور الـ64 من المسابقة بينما تأهل ضمك على حساب الجيل بالفوز 2-1.