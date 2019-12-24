شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفتح الباب أمام تشيلسي لضم إيسكو في يناير والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 فتح نادي ريال مدريد الإسباني، الباب أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، لضم فرانشيسكو إيسكو في موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

Advertisements وبعد تقليص مدة عقوبة حظر التعاقدات لنادي تشيلسي، الأن بإمكان الفريق اللندي إبرام تعاقدات في شهر يناير المقبل. وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يستعد للحصول على خدمات كريسيان إريكسن لاعب توتنهام، وإعطاء فرصة ذهبية للبلوز للتعاقد مع إيسكو. ورفض إريكسن تجديد عقدة مع توتنهام، وهناك تقارير عديدة تؤكد خطوة الإنتقال إلى النادي الملكي.

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