مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تقام اليوم الثلاثاء 24-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري.



حيث يلاقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في الدوري المصري.

ويلتقي ضمك مع النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

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طنطا ضد أسوان، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

نادي مصر ضد مصر للمقاصة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 2.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

ضمك ضد النصر، تقام المباراة في تمام الثالثة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات الدوري التونسي

النجم الرياضي بالمتلوي ضد الترجي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.