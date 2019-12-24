شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة النصر وضمك اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 يلتقي نادي النصر السعودي أمام نظيره ضمك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباراة النصر وضمك على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية. وتأهل النصر لدور الستة عشر بعد فوزه على البكرية بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل ضمك بعد تخطية نادي الجيل بهدفين مقابل هدف. Advertisements موعد مباراة النصر وضمك تقام مباراة النصر وضمك في تمام الساعة 02:40 بتوقيت القاهرة، و03:40 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة النصر وضمك تذاع مباراة النصر وضمك، عبر قناة KSA Sports 1 HD.

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