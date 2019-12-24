شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يدخل معسكر مغلق بالسويس استعداد للمصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن طارق يحيى قائمة مباراة المصرى المقرر لها الخامسة عصر غداً الاربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري

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ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 10 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة

بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 7 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.