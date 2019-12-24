المقاولون يسعى لتسويق طاهر محمد طاهر فى أوروبا

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جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو المقاولون العرب لتسويق طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل في الدوريات الأوروبية خاصة في الدوري اليوناني، وذلك مع شركات تسويق عالمية ، من أجل فتح المجال لعودة اللاعب إلى استكمال مشواره الاحترافي بعد تجربته السابقة في فريق هارفي الفرنسي.

وكان طاهر طاهر قد عاد إلى قائمة المقاولون أمام الاسماعيلي، في مباراة الجولة العاشرة بالدوري، والتي فاز بها ذئاب الجبل بهدفين نظيفين، وذلك بعد شفاء اللاعب من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مباراة المقاولون والانتاج في الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

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ويمتد عقد طاهر محمد طاهر لمدة ثلاث مواسم مع المقاولون العرب بدأت مع انطلاق الموسم الجاري، ومن المرتقب أن يدخل اللاعب بشكل تدريجي في التشكيل الأساسي للفريق خلال المباريات المقبلة، حيث يرفض عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، المجازفة باللاعب حتى لا تتجدد إصابته.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 24 نقطة، وخاض المقاولون 10 مباريات ف يالدوري حتى الآن، فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات، وتعادلوا في واحدة وتلقوا الهزيمة في اثنتين.