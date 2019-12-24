شكرا لقرائتكم المقاولون يسعى لتسويق طاهر محمد طاهر فى أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان طاهر طاهر قد عاد إلى قائمة المقاولون أمام الاسماعيلي، في مباراة الجولة العاشرة بالدوري، والتي فاز بها ذئاب الجبل بهدفين نظيفين، وذلك بعد شفاء اللاعب من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مباراة المقاولون والانتاج في الجولة الثالثة من عمر المسابقة.
ويمتد عقد طاهر محمد طاهر لمدة ثلاث مواسم مع المقاولون العرب بدأت مع انطلاق الموسم الجاري، ومن المرتقب أن يدخل اللاعب بشكل تدريجي في التشكيل الأساسي للفريق خلال المباريات المقبلة، حيث يرفض عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، المجازفة باللاعب حتى لا تتجدد إصابته.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 24 نقطة، وخاض المقاولون 10 مباريات ف يالدوري حتى الآن، فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات، وتعادلوا في واحدة وتلقوا الهزيمة في اثنتين.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يسعى لتسويق طاهر محمد طاهر فى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.