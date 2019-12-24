شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعترف بتسلل أفشة أمام الاتحاد ويرفض إيقاف الحكم المساعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي ضد الاتحاد السكندري
رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، إيقاف الحكم المساعد يوسف البساطى الذى احتسب الهدف الثانى للأهلى فى مباراته أمس أمام الاتحاد السكندرى والذى سجله محمد مجدى أفشة.
ورغم اعتراف اللجنة بأن الهدف جاء من تسلل واضح إلا أن اللجنة فى نفس الوقت ترى أن الهدف لم يكن مؤثرا فى نتيجة اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى برباعية نظيفة.
وواصل النادى الأهلى عروضه القوية تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، بعد تغلبه على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى مباراة الجولة العاشرة بمنافسات الدورى العام، ليتربع المارد الأحمر على صدارة جدول المسابقة برصيد 24 نقطة.
اهداف الاهلى والاتحاد السكندري
كان الاهلي افتتح التسجيل أمام الاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول عن طريق أحمد الشيخ، قبل أن يضيف محمد مجدي"قفشة" الهدف الثاني في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 66 نجح المغربي وليد أزارو في تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يختتم علي معلول رباعية الأهلي في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.
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