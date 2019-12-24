شكرا لقرائتكم صلاح محسن ينتظر حسم مصيره مع الأهلى في جلسة خاصة مع عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد صلاح محسن مهاجم الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد مصيره مع الفريق سواء بالبقاء أم الرحيل.

ويرغب صلاح محسن الذي لا يحظى بفرصة المشاركة مع الأهلي إلا على فترات مُتباعدة للغاية في حسم مصيره مع النادي خاصة وأن لديه عدة عروض محلية تلقاها خلال الفترة الماضية.

وأبدت أندية سموحة وأنبي رغبتها في ضم مهاجم الاهلي خلال إنتقالات يناير المقبلة بجانب أنتدية أخرى ترغب في إستغلال عدم مشاركة اللاعب مع الأحمر بشكل مُنتظم للحصول على خدماته.

وقرر صلاح محسن التحدث مع سيد عبد الحفيظ في غضون الأيام المقبلة من أجل حسم العروض المحلية ومعرفة موقف الجهاز الفني منه فإذا أستمرت عدم مشاركته سيرحل اللاعب في يناير أما أذا طلب الجهاز بقاؤه سيستمر في صفوف الفريق.