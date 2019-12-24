شكرا لقرائتكم تقارير: الأهلى يفاوض الاتحاد المنستيري لضم هداف الدوري التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية، أن إدارة النادي الاهلي فتحت قنوات اتصال مع مهاجم الإتحاد المنستيري أنتوني أوكبوتو تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ذكرت صحيفة "الصباح نيوز"، أن إدارة الاهلي أبدت رغبتها في التعاقد مع هداف الدوري التونسي برصيد 6 أهداف، حيث تستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع مسئولي الاتحاد المنستيري لمناقشة المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن مهاجم الإتّحاد المنستيري أنتوني أوكبوتو دخل دائرة إهتمامات العديد من الاندية داخل وخارج تونس بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها في النسخة الحالية نت مسابقة الدوري التونسي.

Advertisements

وعرضت احدى شركات التسويق علي النادي الأهلي، التعاقد مع المهاجم النيجيري اكبوتو مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي وذلك بداية من موسم الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وشهدت الأيام الماضية ترشيح اللاعب النيجيري، حيث تم عرض الأمر علي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من أجل حسم الصفقة.

من جانبه حرص فايلر علي عقد أكثر من جلسة مع جهازه المعاون من أجل مشاهدة الفيديوهات الخاصة باللاعب من أجل حسم الأمر وتحديد القرار النهائي بشأن ضم اللاعب وإبلاغ إدارة الأهلي بالتحرك لحسم الصفقة التي تأتي لتدعيم الخط الهجومي في الميركاتو الشتوي.

ويبقي اللاعب النيجيري من مواليد 3 مارس 1994، حيث يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح وسبق له تصدر قائمة هدافي الدوري النيجري بـ 19 هدف مع نادي لوبي ستارز كما شارك في كأس إفريقيا للمحلين مع المنتخب النيجيري و سبق له اللعب في الدوري المغربي مع حسنية أغادير و خاض تجربة احترافية في نادي لاسي الألباني بجانب تواجده أيضا نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي وكذلك نادي اتحاد طرابلس الليبي.