شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يكشف عن حديث "فايلر" مع لاعبي الأهلي بين شوطي لقاء الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سر التباين بين أداء لاعبي القلعة الحمراء، خلال مباراتهم الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت أمس بمنافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي فاز بها المارد الأحمر برباعية نظيفة على زعيم الثغر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج مع شوبير: الضغوط أثرت علينا في الدخول المتأخر في المباراة وهذا حدث من قبل في مباراة الاسماعيلي والاتحاد ونعمل على معالجة هذا الأمر في المباريات المقبلة .

Advertisements

أضاف عبد الحفيظ: فايلر تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وقال لهم " قد نكون أحرزنا هدف التقدم لكن الأداء سئ جدا، قلت لكم قبل المباراة أننا سنلاعب فريق كبير لم يستقبل سوى 5 أهداف ويحتل المركز الثاني في الجدول"، في الشوط الثاني فرضنا شخصيتنا وحالفنا التوفيق .

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 24 محققاً العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وضعت الأهلي على عرش صدارة الدوري العام، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.