شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يظهر "العين الحمرا" للاعبيه ويهدد المقصرين بالاستبعاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعث مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان اللاعبين بتهديدات شديدة اللهجة للاعبين المقصرين بالتجميد لنهاية الموسم بسبب تراجع النتائج بعد تلقى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد

وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الاسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر .

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وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية" والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاسكندرية ، فيما يستضيف ستاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.