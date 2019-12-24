شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يظهر "العين الحمرا" للاعبيه ويهدد المقصرين بالاستبعاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الاسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر .
وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية" والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاسكندرية ، فيما يستضيف ستاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يظهر "العين الحمرا" للاعبيه ويهدد المقصرين بالاستبعاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.