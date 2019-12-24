شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكم فيديو بلقاء مولودية الجزائر والرجاء المغربى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد العربى لكرة القدم الحكم الدولى جهاد جريشة كحكم فيديو فى مباراة مولودية الجزائر والرجاء المغربى فى البطولة العربية، والمحدد لها يوم 4 يناير المقبل.

ويضم الطاقم كل من الإماراتى عادل النقبى حكم ساحة، وأحمد سعيد الراشدى وعلى راشد النعيمى مساعدان، والمصرى محمد معروف حكم رائع، وجهاد جريشة حكم فيديو وفيصل البلوى حكم فيديو.

ويعتبر جريشة من الحكام المصريين المؤهلين للتعامل مع تقنية الفيديو حال تطبيقها فى مصر، حيث سيخضع 50 حكما للحصول على دورات مكثفة تحت إشراف الفيفا قبل الحصول على تراخيص دولية للتعامل مع التقنية.