شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الاهلى والاتحاد السكندري في الجولة العاشرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادى الأهلى عروضه القوية تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، بعد تغلبه على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى مباراة الجولة العاشرة بمنافسات الدورى العام، ليتربع المارد الأحمر على صدارة جدول المسابقة برصيد 24 نقطة.

اهداف الاهلي والاتحاد.. علي معلول يفتتح اهدافه المحلية

افتتح على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى أهدافه مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، بهدفه فى شباك الاتحاد السكندرى والرابع للقلعة الحمراء فى شباك زعيم الثغر، بعدما سدد ركلة جزاء المارد الأحمر لتعانق شباك عماد السيد حارس الاتحاد، وجاءت أهداف الأهلي في المباراة بأقدام: احمد الشيخ، محمد مجدي قفشة، وليد أزارو، علي معلول على الترتيب.

اهداف الاهلي والاتحاد..المارد الأحمر ينفرد بالصدارة

بفوزه على الاتحاد السكندرى انفرد المارد الأحمر بصدارة جدول مسابقة الدورى العام برصيد 24 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى 8 مباريات، ويليه المقاولون العرب برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الثالث.

اهداف الاهلى والاتحاد..فوز مهم قبل مواجهة بلاتينيوم

عودة الفريق الأحمر للانتصارات العريضة بفوزه على زعيم الثغر، دافع معنوى مهم قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز فى دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات التى تقام السبت المقبل.