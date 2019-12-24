شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يعقد جلسة مع عبد الحفيظ لتحديد مصيره فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد صلاح محسن مهاجم الأهلى جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد مصيره مع الفريق سواء بالبقاء أم الرحيل.

ويرغب صلاح محسن الذى لا يحظى بفرصة المشاركة مع الأهلى إلا على فترات مُتباعدة للغاية فى حسم مصيره مع النادى، خاصة أن لديه عدة عروض محلية تلقاها خلال الفترة الماضية.

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وأبدت أندية سموحة وإنبى رغبتها فى ضم مهاجم الأهلى خلال انتقالات يناير المقبلة بجانب أندية أخرى ترغب فى استغلال عدم مشاركة اللاعب مع الأحمر بشكل مُنتظم للحصول على خدماته.

وقرر صلاح محسن التحدث مع سيد عبد الحفيظ فى غضون الأيام المقبلة من أجل حسم العروض المحلية ومعرفة موقف الجهاز الفنى منه، فإذا استمرت عدم مشاركته سيرحل اللاعب فى يناير أما أذا طلب الجهاز بقاؤه سيستمر فى صفوف الفريق.