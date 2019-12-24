شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسوق طاهر محمد طاهر أوروبياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو المقاولون العرب مع شركات تسويق عالمية لتسويق طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل فى الدوريات الأوروبية خاصة فى الدورى اليونانى، من أجل فتح المجال لعودة اللاعب إلى استكمال مشواره الاحترافى بعد تجربته السابقة فى فريق هارفى الفرنسى.

وكان طاهر طاهر قد عاد إلى قائمة المقاولون أمام الإسماعيلى، فى مباراة الجولة العاشرة بالدورى، والتى فاز بها ذئاب الجبل بهدفين نظيفين، وذلك بعد شفاء اللاعب من إصابة التمزق فى العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مباراة المقاولون والإنتاج في الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

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ويمتد عقد طاهر محمد طاهر لمدة ثلاثة مواسم مع المقاولون العرب بدأت مع انطلاق الموسم الجارى، ومن المرتقب أن يدخل اللاعب بشكل تدريجى فى التشكيل الأساسى للفريق خلال المباريات المقبلة، حيث يرفض عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، المجازفة باللاعب حتى لا تتجدد إصابته.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 22 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 24 نقطة، وخاض المقاولون 10 مباريات فى الدورى حتى الآن، فاز ذئاب الجبل فى 7 مباريات، وتعادل فى واحدة وتلقى الهزيمة فى مباراتين.