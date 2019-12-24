شكرا لقرائتكم خبر عن "معلول يحلق مع الأهلى".. صحف تونس تحتفل بأول أهداف نسر قرطاج فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وسائل الإعلام التونسية بتألق علي معلول في مباراة الاهلى والاتحاد السكندري التي أقيمت مساء أمس بإستاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري العام والتي انتهت بفوز الفريق الاحمر برباعية نظيفة ليغرد منفرداً بالصدارة برصيد 24 نقطة.

وكتبت إذاعة "موزاييك اف ام"، "معلول يقود الأهلي إلى الانتصار على الاتحاد السكندري"، وقالت إن المباراة شهدت تألق علي معلول الذي نجح في صناعة الهدف الأول الذي أحرزه أحمد الشيخ قبل أن يسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء.

أما إذاعة "ديوان اف ام"، فقالت أن علي معلول افتتح رصيده التهديفي مع الأهلي في النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري بعدما سجل رابع أهداف ناديه في الفوز الذي تحقق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة.

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كما سلطت الإذاعة ذاتها الضوء على تألق مواطنه سيف الدين الجزيري الذي سجل هدفاً في فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 4 بمسابقة الدوري العام.

في حين كتب موقع "الصريح أونلاين": "علي معلول يحلق مع الأهلي المصري"، وقال إن اللاعب التونسي سجل هدفاً وصنع آخر ليقود الأهلي لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، وقالت صحيفة "الشروق"، إن علي معلول عاد للتهديف مع النادي الأهلي بعدما سجل هدفاً في تفوق ناديه على الاتحاد السكندري.