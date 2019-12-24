شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهدد المقصرين بالتجميد لنهاية الموسم بعد ضياع 17 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان اللاعبين المقصرين بالتجميد لنهاية الموسم بسبب تراجع النتائج بعد تلقى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية" والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الإسكندرية، فيما يستضيف ستاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.