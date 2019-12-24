شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. طلائع الجيش يتوجه للسويس لملاقاة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى للسويس لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدى.

ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن طارق يحيى قائمة مباراة المصرى المقرر لها الخامسة عصر غداً الأربعاء، على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.