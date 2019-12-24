شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أبو الرجال حكم من ذهب فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الحكم الدولى المصرى محمود أبو الرجال فى تشريف التحكيم المصرى خلال مشاركته فى إدارة مباريات كأس العالم للأندية الذى اختتم مؤخرًا بقطر.

وشارك أبو الرجال كحكم مساعد مع الجزائري مصطفى غربال فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بقطر، لاسيما أنه يعد من أبرز الحكام المصريين والأفارقة والعرب المرشحين لكأس العالم للكبار 2022 وأولمبياد طوكيو 2020 .

محمود أبو الرجال يبلغ من العمر 35 عامًا فهو من أبناء مدينة الإسماعيلية، حيث بدأ مجال التحكيم عام 2002 و بعد ذلك دخل القائمة الدولية عام 2015.

كما أن أبو الرجال أول حكم مساعد مصرى يحصل على رخصة الفيديو فى الملعب.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الإصرار والحماس لدى الحكم الدولى فى الصور التالية:

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