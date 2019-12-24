شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، بصورة كبيرة حول التشكيل المتوقع للفريق أمام الإنتاج الحربى، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.