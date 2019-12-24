"بوساطة صلاح" .. عماد متعب يريد مواجهة ليفربول في مهرجان اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يأمل عماد متعب مهاجم النادي الأهلي في خوض مباراة اعتزاله أمام ليفربول الإنجليزي وهو ما جعله يتحدث مع نجم الفريق محمد صلاح من أجل اقناع النادي الإنجليزي.

وعلم الخليج 365 من خلال مصادره أن متعب يرغب وبقوة في أن تكون مباراة اعتزاله أمام الريدز، وتحدث متعب مع محمد صلاح نجم ليفربول من أجل التدخل في الأمر من خلال القيام بمحاولات مع النادي الإنجليزي وهو ما وافق عليه صاحب القميص رقم 11.

وكشفت مصادر أن متعب والذي حضر مباراة الكلاكسيو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة والتي جرت الأربعاء الماضي رفقة وكيل أعماله نادر شوقي، دخل في مفاوضات مع برشلونة من أجل خوض هذه المباراة.

ومن المقرر في حال فشل خوض مباراة الاعتزال أمام ليفربول فإن نادر شوقي سّيُكثف المفاوضات مع برشلونة من أجل خوض هذه المباراة.