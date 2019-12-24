بعد رباعية الأهلي في الإتحاد السكندري..هاشتاج يلا يا أهلي يزلزل تويتر

تصدر هاشتاج " يلا يا أهلي"، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد صعق الأهلي نادي الإتحاد السكندري برباعية دون مقابل، ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وكانت

أبرز التعليقات من جمهور النادي الأهلي، مطالبين الفريق بالمحافظة على صدارة الدوري العام .

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وقال أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد فوز الأهلي علي الإتحاد السكندري،:" وحيدًا في الصدارة بدون خسارة"، وعلق أخرون، :

"يلا يا أهلي خليك في الصدارة، مستنين أداء جميل".

وأحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز المحقق علي نادي الإتحاد السكندري بأربع أهداف دون مقابل،ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 24 بعدما خاض 8 مباريات ليتربع على عرش جدول الدورى، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 20 نقطة بعدما خاض 10 مواجهات، محتلاً المركز الثالث.