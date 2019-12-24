اونلاين | يلا شوت |مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر الدوري المصري كورة لايف رابط بث الاسطورة الزمالك ZAMALEK

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تابع لايف مباراة الزمالك والإنتاج الحربي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الزمالك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل تسعة أهداف، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك أربعة أهداف في مرماه. Advertisements

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق سموحة ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويتواجد فريق الزمالك في الوقت الحالي في المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الزمالك في حصد 14 نقطة بعدما خاض 8 جولات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد عواد / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد الشافي / طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم / مصطفى محمد.