اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الإنتاج الحربي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الإنتاج الحربي في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق الإنتاج الحربي في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الإنتاج الحربي في الفترة الماضية، نجح فريق الإنتاج الحربي في تسجيل أربعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الإنتاج الحربي هدفين فقط لا غير في مرماه.

ونجح فريق الإنتاج الحربي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق أسوان بهدف وحيد دون مقابل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد فريق الإنتاج الحربي في الوقت الحالي في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الإنتاج الحربي في حصد 14 نقطة بعدما خاض 9 جولات في بطولة الدوري المصري الممتاز.