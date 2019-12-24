رياضة | فايلر يرد على مقارنة الدوري بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرد على مقارنة الدوري بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يجوز المقارنة بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا في الوقت ذاته على قوة الدوري.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد السكندري: «الدوري المصري ليس ضعيفا بل يضم أندية قوية».

وأضاف المدرب السويسري: «المقارنة بين الدوري ودوري الأبطال غير جائزة لأن دوري الأبطال يضم مستويات أقوى ونخبة من فرق القارة».

وكان الأهلي قد تفوق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في صدارة الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 20 في المركز الثالث.