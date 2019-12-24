رياضة | نجم برشلونة يفكر في الرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يفكر في الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم وسط فريق برشلونة الإسبانى عن ما يفكر به خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة من البقاء أو الرحيل لصفوف فريق أخر للحصول على فرصة اكبر فى المشاركة أساسيًا.

وتحدث أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة ومنتخب تشيلي عن مستقبله في تصريحات صحفية، قائلاً : " لا أفكر في مستقبلي خلال الوقت الحالي، أريد قضاء عطلتي الخاصة وترك وكلاء أعمالي يديرون الأمور الأخرى، أشعر بالسعادة في برشلونة".

وأضاف :" لكنني أنتظر ما سيحدث في المرحلة المقبلة، لست أنا من يحدد فرص مشاركتي بالمباريات أم لا، لكنني أرغب دوماً في مساعدة برشلونة على تحقيق الانتصارات، الجميع يدرك قيمتي الحقيقية، وهذا ما يجعلني هادئاً وسعيداً ".