رياضة | تقرير إسباني: إن لم يسجل بنزيما فسوف يتعثر ريال مدريد

وأضاف:"الفارق بين كريم بنزيما هداف الفريق الاول برصيد 12 هدفاً في الليجا مع صاحب المركز الثاني المدافع سيرجيو راموس الذي سجل 3 أهداف، يوضح مدى صعوبة تسجيل الأهداف بالنسبة لريال مدريد، فكل الاعتماد ينصب على لاعب واحد فقط المشكلة بالمهاجم الفرنسي أنه يقدم العديد من الأدوار في الوقت ذاته، ويخرج من منطقة الجزاء كثيراً، كما يسهل إيقافه من الفرق الكبرى والتي تملك دفاعاً صلباً، وفي تلك الظروف تحديداً تشعر أن ريال مدريد بحاجة للاعب آخر يسجل بنفس قدر كريم بنزيما".

واختتم التقرير الاسباني:" عندما كان كريستيانو رونالدو في الفريق، كانت مهمة تسجيل الأهداف موكلة إليه، والجميع يعلم أن معدله التهديفي يبلغ 50 هدفاً في الموسم، والمشكلة الآن ليست بعدم وجود لاعب يعوض رونالدو، بل بعدم وجود لاعب يعوض كريم بنزيما وجاريث بيل وباقي المهاجمين الآخرين الذين كانوا يساندون النجم البرتغالي بتسجيل الأهداف آنذاك رونالدو كان يسجل في أغلب الأحيان، وعندما لا يفشل في ذلك، يتولى كريم بنزيما وجاريث بيل هذا الدور، بينما لا يوجد من يساند بنزيما في الفريق حتى هذه اللحظة، فالنجم الويلزي يلتقط أنفاسه الأخيرة في النادي ووضعه معقد للغاية، بينما ما زال فينيسيوس جونيور يعاني من مشكلة إهدار الفرص، أما رودريجو فمستواه متذبذب ولا يمكن الاعتماد عليه بسبب صغر سنه، في حين ما زال إدين هازارد لم يجد نفسه في الفريق، كما أنه يعاني من إصابة لذالك علي الريال ضم لاعب آخر مهاجم فى الفريق"