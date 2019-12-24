شكرا لقرائتكم عروض تركية ومفاوضات فرنسية لضم محمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت أندية ليل الفرنسي وفنار بخشة التركي في مفاوضات شفهية مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، تمهيداً لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادمن حال موافقة الإدارة الحمراء على التفريط في حارس فريق الكرة الأول الأساسي.

وتحدث مندوب من أحد شركات التسويق العالمية المسئولة عن التعاقد مع لاعبين في مختلف أنحاء العالم مع محمد الشناوي، والذي أكد أنه مُرتبط بعقد ممتد مع الأهلي، وأن رحيله عن القلعة الحمراء لن يكون إلا بموافقة إدارة الأهلي.

وسبق وأن دخلت أندية أوربية كبيرة منها أستون فيلا الإنجليزي في مفاوضات لضم محمد الشناوي، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت باستمرار الحارس الدولي نظراً للحاجة لخدماته في ظل وجود رغبة قوية في استعادة لقب دوري أبطال افريقيا من خلال الفوز بالنسخة المقامة حالياً.