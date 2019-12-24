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ليل الفرنسي وفناربخشة التركي يتنافسان على ضم شناوي الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل  ناديا ليل الفرنسي وفناربخشة التركي في مفاوضات شفهية مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، حال موافقة الإدارة الحمراء على التفريط في حارس فريق الكرة الأول الأساسي.

وتحدث مندوب من إحدى شركات التسويق العالمية المسئولة عن التعاقد مع لاعبين في مختلف أنحاء العالم مع محمد الشناوي، الذي أكد أنه مُرتبط بعقد ممتد مع الأهلي، وأن رحيله عن القلعة الحمراء لن يكون إلا بموافقة إدارة الأهلي.

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وسبق وأن دخلت أندية أوربية كبيرة منها أستون فيلا الإنجليزي في مفاوضات لضم محمد الشناوي، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت باستمرار الحارس الدولي نظرًا للحاجة لخدماته في ظل وجود رغبة قوية في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال الفوز بالنسخة المقامة حاليًا.

 

 

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