شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث الليلة عن إيقاف نزيف النقاط فى مواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء واحدة من أصعب مبارياته حينما يحل ضيفًا على الإنتاج الحربى على استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

الفارس الأبيض يدخل اللقاء بحثًا عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده فى بطولة الدوري منذ الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل سلبيًا مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بالتسلح بالهدوء فى مباراة الليلة والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات الغائبة مشددًا على ضرورة التركيز أمام المرمى لتلافى ظاهرة إهدار الفرص السهلة التى حرمت الفريق الأبيض من الفوز بموقعة سموحة الأخيرة.. وهناك شبه استقرار على التشكيل الذى خاض المباريات الأخيرة، ويعد حراسة المرمى منطقة الجدل الوحيد حيث الاختيار بين محمد أبو جبل ومحمد عواد ولكن تبدو فرص الأول هى الأقرب، وبذلك يكون التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى مكون من: "محمد أبو جبل - حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبدالشافي - طارق حامد - فرجاني ساسي- أحمد زيزو - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي - مصطفى محمد".

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على الجانب الآخر، يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة بحثًا عن النقاط الثلاث حيث يطمح مختار مختار المدير الفنى للفريق لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفارس الأبيض لاسيما فى ظل تساوى الفريقين فى عدد النقاط بجدول الدوري ما يمنح الفائز بالمباراة دفعة هائلة فى جدول المسابقة ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وطالب مختار مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد فى الجولتين الأخيرتين من المسابقة ويعول الإنتاج الحربى على خبرة لاعبيه فى انتزاع الثلاث نقاط وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد دويدار وأحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمد رجب، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الزمالك مكون من: "عامر عامر، أحمد شديد قناوى، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي، أمادو نياس، محمود عادل، موسى دياورا، محمد عادل، علاء سلامة، باسم مرسى".