شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية بالمشاركة ماديًا لتطبيق الـvar بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على مطالبة أندية الدوري الممتاز بتحمل جزء من تكاليف استخدام تقنية حكم الفيديو أو الـvar ، والتي تم الاستقرار بنسبة كبيرة على استخدامها في بداية انطلاقة الدور الثاني للدوري الممتاز بعد إنهاء المجلس معظم الاتفاقات الخاصة بتطبيق التقنية والشركات المنظمة للتقنية في الدوري المصري.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية على سداد كل نادٍ مبلغ يتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه هذا الموسم ويتم سدادها على دفعتين خلال الموسم خاصة أن المباراة الواحدة تكلفت حكم الفيديو بها ستصل إلى 3 آلاف دولار على أن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر خلال الساعات المقبلة بينما يتحمل اتحاد الكرة باقي التكاليف ومطالبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تطبيق التقنية لأول مرة في مصر وأفريقيا.