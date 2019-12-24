شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب أندية الدوري بتحمل جزء من تكاليف استخدام الـ var ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي مطالبة أندية الدوري الممتاز بتحمل جزء من تكاليف استخدام تقنية حكم الفيديو أو الvar والتي تم الاستقرار بنسبة كبيرة على استخدامها في بداية انطلاقة الدور الثاني للدوري الممتاز بعد انهاء المجلس معظم الاتفاقات الخاصة بتطبيق التقنية والشركات المنظمة للتقنية في الدوري المصري.
استقر مسئولو اللجنة الخماسية علي سداد كل نادي مبلغ يتراوح من 150 الي 200 ألف جنيه هذا الموسم ويتم رسدادهم علي دفعتين خلال الموسم خاصة ان المباراة الواحدة تكلفت حكم الفيديو بها ستصل الي 3 آلاف دولار علي ان يتم اخطار الاندية بهذا الامر خلال الساعات المقبلة بينما يتحمل اتحاد الكرة باقي التكاليف ومطالبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تطبيق التقنية لاول مره في مصر وافريقيا.
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