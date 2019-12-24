دخل الوداد المغربي في مفاوضات شفهية مع وليد أزارو للعودة لبلده عبر واداد الأمة إلا أن اللاعب يرفض تحديد وجهته قبل أن يتضح موقفه مع الأهلي خاصة وأن هناك نادي مصري كبير يرغب أيضاً في الحصول على خدماته بقوة حال نجاحه في انهاء ارتباطه بالأهلي، ولعب أزارو لنادي الدفاع الجديدي المغربي قبل ان ينتقل للنادي للأهلي منذ 3 مواسم وفقا لسوبر كورة
وقالت تقارير صحفية إن الوداد تواصل مع وليد أزارو من أجل إقناعه بالانتقال إلى الفريق المغربي خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية والبدنية التى يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقارير فإن وليد أزارو يعيش أزمة داخل فريق الأهلى فى الوقت الحالى بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر وعدم الاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى .
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة «وليد أزارو» مع رينيه فايلر تهدد بقاء اللاعب في «الأهلي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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