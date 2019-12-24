شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع اسم محمد محمود من قائمة الفريق بالانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ الجهاز الفني للأهلي قرارًا برفع اسم محمد محمود لاعب وسط الفريق من القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا وبالتالي سيحتاج اللاعب لقرابة الـ7 شهور للتعافي من الآن.

ويقيد مسئولو الأهلي كهربا محل محمد محمود في قائمة الفريق المحلية، كما سيتم إضافة اسم كهربا في القائمة الأفريقية تمهيدًا للاعتماد عليه في مباريات الفريق المحلية والقارية بداية من شهر يناير المقبل.

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ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال الميركاتو الشتوى المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة قد أكد أنه لا نية لفتح الاستبدال بعد رفض عدد من الأندية لهذا المقترح ومنها الأهلي.