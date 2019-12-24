شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يستدرج أسوان فى مواجهة الهروب من دوامة التعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى طنطا نظيره أسوان في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل أبناء السيد البدوى مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر أسوان بهدف دون رد من الانتاج الحربى فى إطار نفس الجولة .

ويحتل نادى طنطا المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يقبع نادى أسوان بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا ومازال لديه مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.

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ويسعى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لخطف النقاط الثلاث من أنياب تماسيح النيل للهروب من دوامة التعادلات التى تطارد فريقه منذ بداية الموسم ويبدو التشكيل المتوقع لأبناء السيد البدوى فى مباراة اليوم مكون من: "إسلام طارق ومحمد الشاذلي ومحمد العشري ومحمود مسعود وايهاب سمير وحسام غالي ووليد عادل ومحمود كابونجا وأحمد الألفي وحمد فهمي والحسن ضيوف".

فى المقابل يتمسك مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان بالعودة للصعيد بنتيجة إيجابية للخروج من دوامة النتائج السلبية التى تحاصره منذ بداية الموسم ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام طنطا مكون من: "مسعد عوض - طارق أبو العز - محمد جابر ميدو - إبراهيم القاضي - محمود نعيم -حسن يوسف - هيثم الفيل - موسى داو - عبد الرحمن جبنة - فادي فريد ومحمد الصباحي".