شكرا لقرائتكم خبر عن الكريسماس يؤجل حسم الأهلى لصفقة المهاجم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت احتفالات الكريسماس في أوروبا حسم النادي الأهلي لملف المهاجم الأجنبي الجديد، حيث من المفترض أن يسافر مندوب أهلاوي لإنهاء الصفقة، فمازال النيجيري إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو المرشح الأول لتدعيم الهجوم الأحمر.

وسبق وأرسلت إدارة الأهلي عرضًا رسميًا لشراء إيليكي مقابل 2 مليون دولار وهو الأمر الذي سيكون على حساب الأنجولي جيرالدو، خاصة أن قيد إيليكي يستلزم تسويق واحد من الخماسي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق، إلا أن الأقرب للرحيل هو الجناح الأنجولي الذي خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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ورشح فايلر إيليكي على إدارة ناديه، خاصة أنه سبق وأشرف على تدريبه أثناء توليه المسئولية الفنية للفريق السويسري قبل انتقاله لتدريب الأهلي، وطلب لوزيرن في المفاوضات المبدئية الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار للاستغناء عن إيليكي، وهو المبلغ الذى يفوق ميزانية الأهلى الموضوعة لملف المهاجم الأجنبي، في الوقت الذي تضع إدارة الأهلي العديد من البدائل تحسبًا لفشل صفقة ايليكي منهم النيجيري انطوني اكبوتو مهاجم الاتحاد المنيستري التونسي والزيمبابوى نوكس متوزوى مهاجم نادى جولدن اروس وهداف الدوري الجنوب أفريقى.