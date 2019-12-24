يتصارع عدد كبير من اللاعبين المحليين على لقب الدوري المصري منذ الموسم الماضي 2019/2018، والذي شهد تتويج مهاجم المقاولون العرب “أحمد علي” بلقب الهداف بفارق 3 أهداف عن مدافع الزمالك “محمود علاء”.
يعيش الدوري المصري انتفاضة مثيرة للاعب المحلي أمام اللاعب الأجنبي بعدما ذهب لقب الهدف للدولي المغربي السابق “وليد أزارو” في عام 2018.
ويتصدر الصراع على لقب هداف الدوري بموسم 2020/2019 صانع ألعاب نادي بيراميدز عبد الله السعيد، حيث سجل خمسة أهداف في الجولات الافتتاحية، ويتبعه لاعب سموحة حسام حسن بنفس الرصيد.
ويأتي من بعد السعيد وحسن خمسة لاعبين مصريين ولاعب أجنبي واحد فقط، ما يوضح أن اللقب هذا الموسم لن يخرج عن اللاعبين المصريين.
♻️ إليكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2020/2019 “محدث”
|
اللاعب ????????
|
النادي ????
|
عدد الأهداف ⚽️ + التمريرات الحاسمة ????
|
عبد الله السعيد ????????
|
بيراميدز
|
8 + (2 تمريرات حاسمة)
|
محمد شريف ????????
|
إنبي
|7 + (1 تمريرات حاسمة)
|
حسام حسن ????????
|
سموحة
|
5
|
وليد سليمان ????????
|الأهلي
|
5
|
محمد سالم ????????
|المقاولون العرب
|
5 + (2 تمريرات حاسمة)
|
أوميد أوكري ????????
|
أسوان
|
4
|
رمضان صبحي ????????
|
الأهلي
|
4
|عمرو الحلواني ????????
|
حرس الحدود
|
4
|
محمد رزق ????????
|
الاتحاد السكندري
|
4
|
محمد فاروق ????????
|
بيراميدز
|
3 + (1 تمريرات حاسمة)
|حسين الشحات ????????
|
الأهلي
|
3 + (2 تمريرات حاسمة)
|
أحمد رأفت ????????
|
الاتحاد السكندري
|
3
|
أحمد شرويدة ????????
|
حرس الحدود
|
3
|
إدو موسيس ????????
|
مصر المقاصة
|
3 + (1 تمريرات حاسمة)
|
سيف الدين الجزيري ????????
|
المقاولون العرب
|
3
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