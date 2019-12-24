جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24-12-2019 والقنوات الناقلة

تُستكمل مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2019 مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز بمواجهة مرتقبة بين الإنتاج الحربي والزمالك.

يسعى الزمالك في هذه المباراة لمصالحة أنصاره بعد خسارته لخمس نقاط أمام طلائع الجيش وسموحة في الجولتين الماضية.

ولحسن حظ الزمالك، سقط الاتحاد السكندري أمام الأهلي برباعية نظيفة، ما سيساعده على الاقتراب من ثلاثي المقدمة إذا ما تمكن من هزيمة الإنتاج الحربي.

وفي تونس يستأنف نادي الترجي الرياضي نشاطه المحلي حين يحل ضيفًا على نادي نجم المتلوي في الجولة ال12 من دوري المحترفين، بعد أيام قليلة من فوزه بالمليون ونصف المليون دولار إثر انتزاع المركز الخامس في كأس العالم للأندية “قطر 2019”.

ويتزامن مع مباراة الترجي لقاء آخر في ثمن نهائي كأس السعودية “خادم الحرمين الشريفين”، حين يلتقي رفاق محسن ياجور “ضمك” برفاق نور الدين أمرابط “النصر” على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24-12-2019 + القنوات الناقلة