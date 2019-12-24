جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24-12-2019 والقنوات الناقلة

تُستكمل مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2019 مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز بمواجهة مرتقبة بين الإنتاج الحربي والزمالك.
يسعى الزمالك في هذه المباراة لمصالحة أنصاره بعد خسارته لخمس نقاط أمام طلائع الجيش وسموحة في الجولتين الماضية.
ولحسن حظ الزمالك، سقط الاتحاد السكندري أمام الأهلي برباعية نظيفة، ما سيساعده على الاقتراب من ثلاثي المقدمة إذا ما تمكن من هزيمة الإنتاج الحربي.
وفي تونس يستأنف نادي الترجي الرياضي نشاطه المحلي حين يحل ضيفًا على نادي نجم المتلوي في الجولة ال12 من دوري المحترفين، بعد أيام قليلة من فوزه بالمليون ونصف المليون دولار إثر انتزاع المركز الخامس في كأس العالم للأندية “قطر 2019”.
ويتزامن مع مباراة الترجي لقاء آخر في ثمن نهائي كأس السعودية “خادم الحرمين الشريفين”، حين يلتقي رفاق محسن ياجور “ضمك” برفاق نور الدين أمرابط “النصر” على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.
جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24-12-2019 + القنوات الناقلة
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المباراة ????
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المواعيد ⏰+ القنوات الناقلة ????
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البطولة ????
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نجم المتلوي – الترجي
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الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.
???? القناة التونسية الأولى
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الدوري التونسي للمحترفين، الجولة 12 (مؤجلة من يوم 15 ديسمبر 2019)
|
طنطا – أسوان
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14:30 مصر، 15:30 السعودية.
???? قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 10
|
نادي مصر – مصر المقاصة
|
17:00 مصر، 18:00 السعودية.
???? قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 10
|
الإنتاج الحربي – الزمالك
|
19:30 مصر، 20:30 السعودية.
???? قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 10
|
المنصورة – مالية كفر الزيات
|
14:30 مصر، 15:30 السعودية.
???? قناة النيل للرياضة
|
الدوري المصري الدرجة الثانية “المظاليم”، الجولة 10 المجموعة الثالثة
|
ضمك – النصر
|
14:40 مصر، 15:40 السعودية.
???? القناة الرياضية السعودية.
|
كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال16
|
النصر – شباب الأهلي دبي
|
15:50 مصر، 16:50 السعودية.
???? قناة أبو ظبي الرياضية الأولى
|
كأس رئيس الدولة الإماراتي، دور ال16
|
الجزيرة – الوحدة
|
18:50 مصر، 19:50 السعودية.
???? قناة أبو ظبي الرياضية الأولى
|
كأس رئيس الدولة الإماراتي، دور ال16
|
النهضة – صور
|
17:10 مصر، 18:10 السعودية.
???? قناة الكأس القطرية + قناة عمان الرياضية
|
كأس سلطنة عُمان (كأس جلالة السلطان قابوس)، دور ال8
|
عبري – الشباب
|
14:45 مصر، 15:45 السعودية.
???? قناة عُمان الرياضية
|
كأس سلطنة عُمان (كأس جلالة السلطان قابوس)، دور ال8
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الوصل – خورفكان
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18:50 مصر، 19:50 السعودية.
???? قناة الشارقة الرياضية + قناة أبو ظبي الرياضية الثانية
|
كأس رئيس الدولة الإماراتي، دور ال16
|
هلال الأبيض – الرابطة كوستي
|
19:00 مصر، 20:00 السعودية
|
الدوري السوداني الممتاز، الجولة 15
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